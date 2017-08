Cynthia Nixon wil mogelijk de politiek in

„Ik heb die geruchten ook gehoord”, zei de actrice gisteren in de Today Show. „Ik heb ze gehoord en gelezen.” Of de verhalen over een politieke loopbaan ook waar zijn, liet ze in het midden. Ook ’s avonds bij de première van haar film The Only Living Boy In New York hield ze het op: „Daar kan ik echt niets over zeggen.”

Vrijdag schreef de Wall Street Journal dat de actrice overweegt het op te nemen tegen de huidige gouverneur Andrew Cuomo. Veel liberale groeperingen vinden dat de zittende Democraat zich niet links genoeg opstelt. Cynthia uitte ook scherpe kritiek op de politicus, met name over zijn aanpak op het gebied van onderwijs. Daarbij zou volgens de actrice te veel geld gaan naar de scholen in rijke buurten van de staat.