Grote krokodil vernoemd naar Lemmy Kilmister

De vernoeming geschiedt volgens de BBC op voorspraak van Lorna Steel, curator van het Natuurhistorisch Museum van Londen. De wetenschapper denkt dat het hardrockicoon best trots geweest zou zijn op de vernoeming. Ze noemt de Lemmysuchus „een van de gemeenste schepsels die ooit op de aardbol heeft geleefd.”

Het fossiel van de Lemmysuchus werd aan het begin van de 20ste eeuw opgegraven bij het Engelse Peterborough. Daar terroriseerde het zeemonster de kustgebieden zo’n 145 miljoen jaar geleden, denken de wetenschappers. Het beest was 6 meter lang, had een grote kop en bezat lange tanden. Er moest een nieuwe naam voor de krokodil worden bedacht omdat het dier verkeerd was geclassificeerd.

Lemmy overleed eind 2015 aan kanker. Hij was, nadat hij uit de band Hawkwind was gegooid, decennialang het boegbeeld van Motörhead. Ace of Spades was de bekendste hit van de hardrockband.