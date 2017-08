Televizier maakt bijna alle kansmakers ring bekend

Daarnaast zijn ook Gort over de grens, De wereld rond met 80-jarigen, Neven van Eus en Beste zangers toegevoegd aan de lijst van in totaal 20 programma’s. De redactie van Televizier voegt daar nog vijf titels aan toe die in de voorrondes net niet de top 5 haalden.

Vorig jaar ging de Televizier-Ring naar reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld. Vanaf 22 augustus kan iedereen stemmen op zijn favoriet voor de verkiezing van 2017. Het is dan ook mogelijk om te stemmen voor de Zilveren Televizier-sterren (beste presentator, presentatrice, acteur en actrice), de Televizier Talent Award en de Gouden Stuiver (beste jeugdprogramma).

De uitreiking van de televisieprijzen is dit jaar op donderdag 12 oktober. De presentatie is net als vorig jaar in handen van Art Rooijakkers en Jan Smit.