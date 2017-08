Producer Phil Spector onherkenbaar in de bak

Hoe anders was dat in 2005, toen Spector met een enorme bos krullen in de rechtbank van Los Angeles verscheen. De producer, die hits maakte voor onder anderen Diana Ross, Tina Turner en The Beatles, werd in 2003 gearresteerd op verdenking van moord op de 40-jarige actrice Lana Clarkson.

Hoewel Spector zijn betrokkenheid altijd heeft ontkend, bevond een jury in Los Angeles hem in 2009 schuldig aan doodslag. De hitmaker, verantwoordelijk voor de Wall of Sound, werd veroordeeld voor een gevangenisstraf van negentien jaar. Spector komt op zijn 88ste in aanmerking voor vervroegde vrijlating