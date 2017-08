Jennifer Lawrence bang voor nieuwe hack

„Ik kom nog steeds niet van dat gevoel af”, zegt Jennifer in de nieuwste editie van Vogue. „Het is geen probleem als je privacy constant wordt geschonden wanneer je perfect bent, maar als mens is het verschrikkelijk. Als mijn publicist mij belt, denk ik meteen: ’Oh God, wat zal er zijn?’ Zelfs als er niets is. Ik wacht voortdurend tot weer iets gebeurd.”

In het interview bevestigt Jennifer ook eindelijk haar relatie met regisseur Darren Aronofsky. De twee worden al sinds vorig najaar regelmatig met elkaar gezien. De 26-jarige actrice spreekt liefdevol over de 48-jarige regisseur, met wie ze samen de film Mother! maakte. Volgens haar is Darren een ’geweldige vader’ en is hij direct en eerlijk. „Ik heb eerder relaties gehad waarin ik vaak alleen maar verward was. En dat heb ik bij hem nog niet gehad.”