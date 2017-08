’Scheiding Brangelina op lange baan’

„De scheiding is van tafel”, beweert de bron van Us Weekly zelfs. „Ze hebben in de afgelopen maanden helemaal niets gedaan om de scheiding in gang te zetten en niemand denkt nog dat dat binnenkort wel gaat gebeuren.”

Angelina vroeg in september een scheiding aan, naar verluidt nadat Brad een van hun zes kinderen had geslagen. Afgelopen maand sprak ze zich voor het eerst over de breuk in Vanity Fair. De actrice en VN-ambassadrice vertelde onder meer dat de periode na de breuk de zwaarste uit haar leven was en dat ze sterk probeerde te blijven voor de kinderen. Ook kampte Angelina met gezondheidsproblemen.