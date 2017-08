Dat meldt TMZ op basis van documenten van de executeur.

Het bedrag kan nog oplopen omdat Fisher nog te zien is in Star Wars Episode VIII: The Last Jedi die later dit jaar uitkomt. Daarin is de actrice weer te zien als Princess Leia.

Fisher overleed op 27 december nadat ze enkele dagen daarvoor een zware hartaanval had gekregen. Een dag later verloor Billie ook nog haar oma Debbie Reynolds.