Katie Holmes in verfilming van The Secret

Het boek van Rhonda Byrne uit 2006, voorafgegaan door een documentaire die zij over het onderwerp produceerde, was een internationale bestseller. The Secret kwam uit in vijftig talen en wereldwijd werden er 30 miljoen exemplaren van verkocht. Het boek draait om het idee dat als mensen hun wensen in hun gedachten opnemen en visualiseren, het universum ze waar zal maken.

De film wordt geregisseerd door Andy Tennant, die eerder verantwoordelijk was voor onder meer Sweet Home Alabama en Hitch. Andy werkt ook mee aan het script, dat grotendeels uit de pen komt van één van de schrijvers van hitserie This Is Us.