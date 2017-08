Ricky Martin stelt vriend Versace gerust

Dat vertelde Ricky woensdag tijdens een presentatie van het tweede seizoen van American Crime Story, dat The Assassination Of Gianni Versace gaat heten. Hij belde Antonio nadat die kritiek had geuit naar aanleiding van de eerste beelden van de serie. Daarin is onder meer te zien hoe Ricky als Antonio het lichaam van Gianni, gespeeld door Edgar Ramirez, vasthoudt nadat de couturier is doodgeschoten voor zijn huis in Miami.

Antonio noemde dat beeld in een interview met The Guardian belachelijk. "Misschien is dat de artistieke vrijheid van de regisseur, maar dat is niet wat er gebeurde", zei hij. In werkelijkheid werd de partner van het mode-icoon meteen na de moord van het plaats delict weggevoerd.