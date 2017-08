Margrethe zwijgt op Franse markt over Henrik

Margrethe, die dinsdag in het zuiden van Frankrijk arriveerde, bezocht woensdag onder grote belangstelling de markt van Cahors. Doorgaans kan de koningin vrij anoniem over straat tijdens haar vakantie, maar vanwege de commotie rondom haar man werd haar marktbezoek dit keer gevolgd door Deense media als Se og Hør en BT.

Ondanks alle ophef genoot Margrethe volgens het blad en de boulevardkrant zichtbaar terwijl ze inkopen deed. Met een grote rieten mand aan haar arm sloeg ze lokale specialiteiten in. Terwijl zijn vrouw de markt bezocht, werkte prins Henrik zich op zijn wijngoed in de buurt van Cahors in het zweet. BT spotte hem rekkend en strekkend op een balkon van Château de Cayx.