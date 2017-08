Romance met Selena veranderde leven Zedd

„Verslaggevers belden naar mijn ouders, mensen hackten de telefoontjes van mijn vrienden. Daar was ik pissig om”, zegt Zedd, wiens echte naam Anton Zaslavski is, tegen Billboard. „Maar goed, ik wist waar ik aan begonnen was. Ze is een van de meest besproken artiesten in de wereld. Ik had echter geen idee dat het mijn leven zo zou veranderen.”

De romance tussen Zedd en Selena in 2015 was van korte duur. Selena zei destijds in een radio-interview dat ze ’iets’ met Zedd had gehad en dat ze het leuk hadden gehad.

Zedd onthulde tegenover Billboard niet of hij nu een relatie heeft. Selena is sinds januari gelukkig met zanger The Weeknd.