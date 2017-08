Lena Dunham trots op Taylor Swift

“Trots op Taylor Swift vanwege haar felle en duidelijke getuigenis”, twitterde Lena. Volgens de actrice geeft Taylor “een krachtig voorbeeld” omdat ze “weigert zich te laten gebruiken als iemands bezit”.

Taylor vertelde de rechtbank en jury donderdag over radio-dj David Mueller, die haar onzedelijk zou hebben betast. Volgens de 27-jarige zangeres greep de dj vier jaar geleden opzettelijk naar haar billen. “Hij raakte niet mijn rib of mijn hand aan, hij pakte me bij mijn blote kont.”

Mueller werd als gevolg van het incident ontslagen en klaagde Taylor aan. Zij reageerde daarop met een eigen aanklacht. De zangeres is niet uit op geld, maar wil een statement maken. Ze eist een symbolische schadevergoeding van 1 dollar.