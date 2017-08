Lil' Kleine evenaart eigen albumrecord

De kans is groot dat Lil' Kleine het dit keer langer volhoudt als koploper. Hij verkocht deze week bijna twee keer zoveel albums als de nummer 2 van de lijst.

Het nieuwe album van de Amerikaanse zanger Randy Newman is de hoogste nieuwe binnenkomer, op plaats 8. De 73-jarige Newman bracht met Dark Matter voor het eerst in negen jaar tijd een nieuwe plaat uit.

Opvallend is dat Ed Sheeran deze week met twee albums in de top 10 terug te vinden is. Het vorig jaar uitgebrachte ÷ (Divide) staat op plek 4, terwijl X, een album uit 2014 met hits als Photograph en Sing, weer terugkeert in de hoogste regionen. Het album staat nu 164 weken in de Album Top 100.