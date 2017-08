Vader overleden Metallica-bassist bij optredens

Papa Burton woont momenteel veel liveoptredens bij van de huidige tour van Metallica. Tegen NME vertelt hij tevens zijn zoons band royalty’s te doneren aan muziekscholen. „De royalty’s gaan in de vorm van een beurs naar de middelbare school van Cliff, de Castro Valley High School for Music. Ik denk dat Cliff hetzelfde zou hebben gedaan met het geld, hij was enorm voorstander van educatie.”

Ray Burton presente en el show de #Metallica anoche en el #RoseBowl pic.twitter.com/nyHZIKSL4d— ARGENTINA AMBER (@argentinaamber) 30 juli 2017

Burton, de tweede bassist van Metallica, kwam in 1982 bij de band. Slechts een aantal jaren later, in 1986, kwam hij op 24-jarige leeftijd om het leven door een tragisch ongeval met de tourbus van Metallica tijdens de Damage Inc. Tour., ter promotie van het album Master of Puppets.

Op 27 september was de bus vanuit Stockholm op weg naar Kopenhagen. Bij het plaatsje Dörarp begon de tourbus te slippen doordat er, volgens de buschauffeur, ijs op de weg lag. Toen de wielen het gras in de berm raakte, sloeg de bus om. Alle passagiers wisten ongedeerd het wrak te verlaten op Burton na; hij lag onder de bus en was op dat moment waarschijnlijk al overleden. Tijdens een poging om de bus van Cliff af te takelen brak de kabel, en viel de bus nogmaals boven op zijn lichaam.