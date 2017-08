Kris Jenner neemt het op voor dochter Kylie

“Gefeliciteerd Team Kylie”, staat er in grote letters te lezen in de post van Kris. “Geweldig kijkcijfernieuws. Heerlijk om zo het weekend in te gaan.” Volgens E! is de eerste aflevering van het programma de best bekeken première van een televisieserie van dit jaar op die zender.

De post van Kris komt een paar dagen nadat de serie bakken kritiek kreeg. Life of Kylie zou saai zijn en de hoofdrolspeelster zou weinig tot niets interessants hebben te melden. Zo vertelde ze dat het zo moeilijk is voor haar om een selfie te nemen. “Dat komt omdat alles perfect moet zijn.”

The Sun meldde eerder deze week dat de Kardashians behoorlijk in paniek zijn geraakt door de slechte kritieken. Zo zou de tweede aflevering flink onder handen zijn genomen om de show wat spannender te maken. Bovendien vragen veel mensen in de omgeving van de familie zich af of de twintigjarige beauty queen wel interessant genoeg is voor een eigen serie.