Deelname Boris Becker aan pokertoernooi roept vragen op

Volgens de Duitse krant Bild heeft Becker sinds eind 2016 een contract ondertekend om voor ’Party Poker’ als ambassadeur aan de slag te gaan. Hiervoor moet hij deelnemen aan een aantal toernooien, maar het is onduidelijk of hij het inschrijfgeld van 2.200 euro uit eigen zak moet betalen of dit voor hem vergoed wordt.

Een van de pokeraars vertelt aan de krant: „We hebben ons afgevraagd met wiens geld hij meespeelde. Sommigen hebben het aan hem gevraagd, maar hij antwoordde niet.” Pikant detail: volgens de Duitse media zou Becker vrijdagavond wederom deel hebben genomen aan een pokertoernooi, waarvan het inschrijfgeld ruim 3.200 euro bedraagt.

Tijdens zijn pokercarrière heeft Boris al enig succes geboekt. Zo won hij in 2013 zo’n 35.000 euro, al zou dat nu slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn om zijn schulden af te lossen.

Eerder deze week werd al bekend dat Boris maar 340.000 euro over heeft van de 150 miljoen euro die hij ooit bezat. Daarnaast is hij, zonder de claim van 36,5 miljoen euro van voormalig zakenpartner Hans-Dieter Cleven, zo’n 22 miljoen euro verschuldigd aan zijn schuldeisers.