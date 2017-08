Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Aanklacht dj tegen Taylor Swift verworpen

34 min geleden

Taylor Swift heeft een succesje geboekt in de rechtszaak tegen radio-dj David Mueller. De rechter heeft de aanklacht van hem tegen de zangeres verworpen. Mueller wilde 3 miljoen van Taylor omdat hij vanwege de rechtszaak zijn baan was kwijtgeraakt. De zangeres had hem voor de rechter gesleept vanwege aanranding.