Anna Paquin vindt tonen borsten niet erg

Veel kijkers dachten dat het om een pornofilm ging. Maar al snel werd duidelijk dat een van de medewerkers op de redactie naar een aflevering van de HBO-serie True Blood zat te kijken.

„Het waren mijn borsten”, twitterde Paquin dan ook bij een link naar een artikel over de kwestie. „Op zoveel manieren is dat zo grappig!” De actrice kreeg meteen veel reacties. Zelf reageert ze op een tweet van de BBC waarin staat dat de omroep de zaak zal onderzoeken. „Wat is er te onderzoeken?”, vraagt ze zich af. Daarna retweet ze allerlei grappige opmerkingen van haar volgers over de kwestie.