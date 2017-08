Conchita Wurst cancelt show na visumprobleem

Op Facebook maakte Conchita zelf bekend dat ze niet naar Edinburgh zou komen omdat drie orkestleden het Verenigd Koninkrijk niet in mochten. Conchita maakte wel een video voor haar Britse fans. Die werd in Edinburgh aan het publiek getoond.

Samen met Basalt heeft Conchita een nummer opgenomen en het was de bedoeling de song in Edinburgh live te brengen. Dat gebeurt volgens de Oostenrijkse winnares van het Eurovisiesongfestival van 2014 nu volgende week tijdens een optreden in Oostenrijk.

Overigens staat het festival vierkant achter de beslissing van Conchita. De Oostenrijkse blijft gewoon welkom op het festival. De organisatie hoopt dat ze volgend jaar wel kan komen met Basalt.