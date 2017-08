Prins Charles zit in het verdomhoekje

The Sun pijnigde de prins van Wales zaterdag met een enquete waarin de meerderheid van de ondervraagden aangaf dat hij bij de nakende troonswisseling na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth moest worden overgeslagen ten voordele van zijn zoon prins William. Een exercitie die staatsrechtelijk niet mogelijk is - Charles is automatisch koning na de dood van Elizabeth - maar aan zulke details stoorde de krant zich niet.

De afgelopen dagen deed een soortgelijk verhaal de ronde bij alle roddel- en schandaalbladen in de wereld en op hun websites: koningin Elizabeth heeft besloten om Charles over te slaan omdat ze de monarchie na haar dood een moderne uitstraling wil geven. William en echtgenote Catherine zijn daartoe beter in staat. Op Twiter en Facebook werd verbaasd en soms onthutst gereageerd op dit 'fake news' - in een monarchie valt er anders dan in een republiek niet te kiezen - maar de toon was gezet, en van Nigeria tot Peru geloofden mensen dat het waar was.

Pijnlijk

Pijnlijk voor Charles die al langer in de wachtkamer zit dan welke Britse troonopvolger voor hem dan ook. Camilla krijgt het te verduren in opiniepeilingen waarin de tabloids aangeven dat het publiek haar na de troonsbestijging niet wil zien met de titel koningin. Clarence House, het kantoor van Charles, heeft bij herhaling benadrukt dat Camilla prinses-gemalin zal zijn, al wordt stiekem gehoopt op een gunstig klimaat waarin ze gewoon koningin wordt, zoals Máxima in Nederland dat ook is.

Camilla houdt zich deze weken op de achtergrond terwijl kranten en televisie bijna dagelijks herinneringen ophalen aan Diana, die ondanks haar overspel en manipulaties als heilige wordt afgeschilderd.