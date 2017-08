Justin Bieber versiert meisje via baas

Justin zag het meisje, genaamd Jessica, in een filmpje waarin ze een nieuw sportdrankje in de sportschool waar ze werkt, aanprijst. Hij besloot de sportschool via social media te benaderen en naar haar te informeren. Jessica schrijft op Twitter: „Is dit echt gebeurd? Justin Bieber heeft contact gelegd met de sportschool waar ik werk en heeft gevraagd wie ik was.”

Did this actually just happen... lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP — Jessi (@jessicagober) 9 augustus 2017

Ook de sportschool zelf vond het gebeuren noemenswaardig: „Onze meid. Van werken aan de informaliebalie naar het bewerken van de voorpagina.”

Our girl @jessigoberr From working the front desk to working the front page!! Een bericht gedeeld door Fitness On Broughton (@fitnessonbroughton) op 10 Aug 2017 om 8:25 PDT

Helaas voor Justin heeft Jessica al een vriend en ze denkt er niet over om hem in te ruilen voor de Canadees. „Ik heb alles wat ik nodig heb”, schrijft ze bij een aantal foto’s waarop ze met haar vriend staat.