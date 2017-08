Aaron Carter in tranen bij optreden

Aaron werd emotioneel nadat hij het publiek bedankte voor hun steun de afgeopen tijd. „Ik wil jullie bedanken omdat jullie weer in me geloven. En ook al doe je dat niet, dan hou ik nog steeds van je.”

In zijn woonplaats in Florida zong hij zelfs een nieuw nummer, dat hij speciaal voor zijn ,inmiddels, ex-vriendin Madison Parker geschreven heeft. Zij werd door Aaron aan de kant gezet nadat hij bekend had gemaakt biseksueel te zijn. Over het nummer vertelde de zanger: „Ik ben wie ik ben en ik ga een nummer voor jullie spelen dat nog nooit iemand gehoord heeft en het heet ’Hard to Love’. Omdat het erg moeilijk is om mij lief te hebben.”

Tijdens zijn optreden maakte hij allesbehalve een geheim van zijn geaardheid. „Ja, ik ben bi. Die m*therf*cker daar is super knap, jij ook en ook hij is best schattig”, riep het broertje van Nick Carter tegen mannen in het publiek, aldus TMZ.