’Zette Wayne het vuilnis maar eens buiten’

In een interview met de Daily Mail onthult ze dat getrouwd zijn met een topvoetballer zwaarder is dan men denkt. Natuurlijk zijn er de luxueuze vakanties, de uitpuilende kledingkasten en de prachtige sportauto’s, maar er is ook een keerzijde aan het verhaal: je moet samenwonen met Wayne.

Family ❤️ Een bericht gedeeld door Wayne Rooney (@waynerooney) op 30 Mei 2017 om 6:56 PDT

Haar man – die in de zomer de overstap maakte van Manchester United naar het Everton van Ronald Koeman – wordt gezien als één van de grootste talenten van zijn generatie, maar blijkt minder aanleg te hebben op het gebied van huishouden. Zo weigert Wayne het vuilnis buiten te zetten en ’vergeet’ hij altijd de dingen te doen die Coleen hem vraagt. „Hij is maakt er geen puinhoop van, maar ik kan er gewoon niet op vertrouwen dat hij iets doet”, zegt de spelersvrouw.

Alles alleen

Hoewel de voormalige aanvoerder van het nationale team van Engeland graag tijd vrijmaakt om te spelen met zijn twee oudste zoons Kai (7) en Klay (4), hoeven de kinderen niet te rekenen op hulp bij het huiswerk. „Ik denk niet dat Wayne zijn hersens vaak gebruikt”, zegt Coleen met een knipoog.

Happy Birthday to my wife @coleen_rooney ❤️ Een bericht gedeeld door Wayne Rooney (@waynerooney) op 3 Apr 2017 om 2:07 PDT

De vrouw van Wayne zorgt er in haar eentje voor dat hun villa in het Britse Cheshire er tiptop uitziet. Je zou denken dat het gezin, met een geschat vermogen van 90 miljoen euro, personeel heeft voor de huishouding, maar Coleen benadrukt dat ze het allemaal alleen doet. Wel geeft ze toe dat haar moeder, Collette, regelmatig een handje komt helpen met de verzorging van hun kinderen.

Verbod

In het interview laat Coleen tot slot weten dat ze Wayne onlangs heeft verboden om zich te laten zien bij wedstrijden van hun zoon Kai. „Op een dag ging Wayne naar een wedstrijd, maar daar was hij alleen maar bezig met het maken van foto’s met andere kinderen. Kay was hiervan behoorlijk van slag en zei toen: ’Je hebt mij niet eens zien spelen!’. Daarom heb ik Wayne verboden om wedstrijden van zijn zoon te bezoeken”, zegt Coleen.

Ondanks zijn huishoudelijke tekortkomingen, benadrukt de modeontwerpster dat ze nog steeds ’smoorverliefd’ is op haar jeugdliefde.