’Katy Perry en Orlando Bloom weer samen’

„Het leek er echt op alsof ze weer samen zijn”, vertelt een ooggetuige aan E! News. „Ze knuffelden een groot gedeelte van de avond. Ze zat ook bijna de hele avond op zijn schoot en ze kusten.” De meeste concertgangers herkenden het stel niet doordat ze allebei een zwart petje droegen.

Katy en Orlando waren ongeveer een jaar samen toen ze afgelopen februari aankondigden uit elkaar te gaan. Insiders vertelden destijds tegen E! News dat ze nog steeds van elkaar houden en dat heel goed zou kunnen dat ze in de toekomst weer bij elkaar zouden komen.

Orlando Bloom& Katy Perry walked right past me backstage at Ed's concert tonight.... interesting