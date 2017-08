Khloé Kardashian in beste relatie ooit

Dat vertelt de realityster in Daily Mail. Khloé (33) en Tristan (26) ontmoetten elkaar vorig jaar tijden een blind date. De jongere zus van Kim Kardashian was eerder getrouwd met Lamar Odom, die er een drugsverslaving op na bleek te houden. Khloé voelt geen druk om opnieuw in het huwelijksbootje te stappen. „Er is geen ring voor nodig om me te voelen zoals ik me nu voel”, zegt ze in het interview.

In het gesprek vertelt Khloé ook over de onzekerheden die ze in haar tienerjaren had toen ze vaak werd vergeleken met haar oudere zussen Kim en Kourtney, die in die tijd dunner waren dan hun zusje. „We gingen allemaal naar dezelfde school, en toen ik daar begon op mijn dertiende, riepen de leraren mijn naam op. ’Khloé Kardashian, ben jij familie van Kourtney en Kim?’ vroegen ze dan”, aldus Khloé. „En als ik zei dat dat mijn zussen waren, vroegen ze: weet je dat wel zeker?’. Ze zeiden nooit hardop dat ik dik was, maar ik wist dat ze het over mijn figuur hadden. Woorden zijn ons grootste wapen. Ze raken ons het hardst en blijven altijd hangen.”