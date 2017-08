Streetlab slaat handen ineen met Tess Milne

De duo’s vertellen de meest ongeloofwaardige verhalen alsof ze echt gebeurd zijn. Aan een wekelijks wisselende jury is vervolgens de vraag of de vertelsels van de vrienden waar zijn. Onder meer Georgina Verbaan, Kees Tol, Domien Verschuuren en Frank van der Lende figureren als jurylid in het programma. Is het Tim en Jasper bijvoorbeeld echt gelukt om een potje armpje drukken te winnen van Arnold Schwarzenegger? En kregen Daan en Stijn het echt voor elkaar Maarten van Rossem te laten schaterlachen?

Aan de mannen van Streetlab de taak om de jury te overtuigen met hun verhalen. Na iedere ronde krijgen zij aan de hand van beelden een nieuw gedeelte te zien van de (vermeende) avonturen van de duo’s. Dat kan de juryleden helpen bij het nemen van hun beslissing, of juist op het verkeerde been zetten.

Het nieuwe Streetlab is vanaf 6 september weer op de buis, maakt KRO-NCRV bekend.