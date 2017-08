Tv-show spannend voor stotterende Douwe Bob

“Ik heb ook echt moeten leren op de radio bijvoorbeeld, en dat gaat nog steeds fout. Als ik mezelf terugluister, wat ik eigenlijk nooit doe, dan schaam ik me als ik mezelf hoor praten. Misschien ben ik daarom ook wel gaan zingen, dan stotter ik niet”, zei Douwe, die voor 3Lab met Michiel Romeyn Douwe’s Living Room maakte. In de eerste aflevering, die dinsdagavond op NPO3 te zien is, komen De Staat en Danny Vera langs.

Dat Douwe een zanger en geen presentator is, is volgens hem juist de kracht van het programma. “De muzikanten voelen dat ik hen niet ondervraag als journalist. Ik heb ook het geluk dat ik de meeste mensen die komen ken, dat ik vrienden met ze ben. Ik begrijp wat voor vragen ze willen horen en wat ze niet willen horen.”

Douwe omschrijft de show als “een muziekprogramma met heel veel humor”. Romeyn kruipt in de huid van de norse studiomanager Theo Griffioen. “Hij is mijn held, ik ben ontzettend fan van hem.” Het idee voor Douwe’s Living Room ontstond tijdens een feestje van presentator Robert Ten Brink. “Daar kwamen we elkaar tegen en spraken we af om gewoon een muziekprogramma te maken.”