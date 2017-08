Rapper Brace in Expeditie Robinson

„Ik mag het dan eindelijk bekend maken: Ik doe mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson”, schrijft Brace. Vanaf 7 september is hij met de andere deelnemers te zien in het programma.

Brace neemt het op tegen Soundos El Ahmadi, Danny Froger, Carolina Dijkhuizen, Nicole Buch, Anouk Hogendijk, Roeland Fernhout, Marieke Elsinga, Niels Gomperts en Shelly Sterk.

De finalist van The Voice of Holland uit 2015 is de tiende BN’er die meedoet aan het programma. Nog vijf andere BN’ers worden de komende tijd aan de deelnemerslijst toegevoegd. Verder doen er vier ’gewone’ kandidaten mee aan Expeditie Robinson.