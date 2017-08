Op Facebook legt Jochem uit waarom hij over de ziekte wil praten. Hij wil met zijn post duidelijk maken dat hij niet met zijn eigen leed of de sores van zijn gezin te koop wil lopen. „Ons leven is niet dramatischer dan van iemand anders”, schrijft de cabaretier.

Dat Jochem, in een interview met Loes Haverkort, toch over de ziekte van zijn dochter praat, komt omdat hij meer bekendheid aan narcolepsie wil geven. Hij vertelt dat zijn dochter door de slaapstoornis levensechte nachtmerries heeft en kortstondige spierverslappingen.

Inzet voor stoornis

Jochem hoopt dat er in de toekomst een medicijn komt om narcolepsie tegen te gaan. „Zodat mijn lieve dochter ooit misschien weer een normaal leven kan leiden.” De cabaretier zegt dat hij en zijn vrouw zich vanaf nu in gaan zetten om bekendheid te geven aan de slaapstoornis.