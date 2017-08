Taylor Swift wint zaak tegen radio-dj

Swift klaagde Mueller aan als reactie op zijn rechtszaak tegen haar. Het incident vond plaats in 2013, tijdens een meet-and-greet die was georganiseerd door het radiostation waar de dj werkte. De popster lichtte na afloop zijn bazen in, die hem vervolgens ontsloegen. Mueller klaagde Swift twee jaar later aan, omdat de volgens hem valse beschuldiging hem financieel ten onder had gebracht. Die aanklacht werd vorige week al verworpen.

Swift wilde met haar tegenactie als voorbeeld dienen „voor andere vrouwen die misschien twijfelen om zulke buitensporige en vernederende daden publiekelijk te herleven.” Ze eiste het symbolisch bedrag van 1 dollar van hem, dat hij nu inderdaad moet betalen.

Donatie

Na haar overwinning verklaarde Swift seksueel misbruikte vrouwen te gaan helpen met hun juridische strijd. De zangeres erkent dat zij in de bevoorrechte positie is zich een rechtszaak als deze te kunnen veroorloven. „Het is mijn hoop anderen te helpen van wie de stem ook gehoord moet worden”, schrijft ze in het statement. „Daarom doneer ik in de nabije toekomst aan meerdere organisaties die slachtoffers van seksueel geweld bijstaan in hun verdediging.”

Swift bedankt in de verklaring haar juridische team, dat opkwam voor haar en daarmee „voor iedereen die het zwijgen wordt opgelegd na seksueel misbruik.” Ze bedankte ook „iedereen die zijn steun heeft betuigd tijdens deze vier jaar lang slepende zaak en het twee jaar durende rechtbankproces.”