Tim dankbaar voor ’40 miljoen’ berichten

„Bedankt voor alle lieve berichten (ongeveer 40 miljoen), echt vriendelijk”, twitterde Tim. „Kaak is dus in tweeën geslagen, hele verhaal volgt nog.”

Tim ging voor zijn internetprogramma #BOOS langs bij de Nijmeegse huisbaas Ton Hendriks in verband met een klacht van een jonge huurster. Wat er precies in het kantoor is gebeurd, is grotendeels onduidelijk. Volgens Hendriks vroeg hij het BNN-team tot drie keer toe zijn werkruimte te verlaten en probeerde Tim de huisbaas te slaan. Daarop haalde de Nijmegenaar zelf uit.

Hendriks zei dinsdag tegen Quote dat hij ’zeker’ aangifte gaat doen. BNN heeft in een reactie laten weten dat zij de feiten aan het verzamelen zijn om eventuele vervolgstappen te nemen.