The Walking Dead-bedenker Robert Kirkman.

Makers The Walking Dead klagen studio AMC aan

22 min geleden

De producenten van de hitserie The Walking Dead hebben een aanklacht ingediend tegen studio en zender AMC. Volgens The Hollywood Reporter kan de vergoeding die zij eisen oplopen tot een miljard dollar (850 miljoen euro), wat het de grootste rechtszaak over televisierechten ooit zou maken.