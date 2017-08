Trailer Nederlandse film Misfit internethit

Misfit is een high school comedy, geregisseerd door Erwin van den Eshof. De hoofdrol in de film is voor Djamila. In Misfit speelt ze Julia, een populair meisje met een eigen YouTube-kanaal dat in Amerika woont, en na jaren weer terugkeert naar Nederland.

Op school vindt ze echter geen aansluiting en wordt als buitenbeentje bestempeld. Zodra ze de kans krijgt, vertrekt ze weer naar de VS. Dat gaat natuurlijk met allerlei problemen gepaard. Een daarvan is dat ze verliefd wordt op Nick. Die rol wordt gespeeld door Niek Roozen.

Andere rollen zijn er voor Donny Roelvink, Eddy Zoëy, Bente Fokkens, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Sara Ras en boyband 4U. Misfit draait vanaf 27 september in de bioscopen.