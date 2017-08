Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Mysteryland trekt recordaantal bezoekers

41 min geleden

Nog niet alle kaarten zijn verkocht, maar nu al is duidelijk dat Mysteryland dit jaar een recordaantal bezoekers trekt. De organisatie verwacht in het laatste weekeinde van augustus voor het eerst meer dan 100.000 dancefans op het festivalterrein op het voormalig Floriadeterrein in Haarlemmermeer.