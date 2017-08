Shay Mitchell naast Penn Badgley in You

Slechts een paar weken nadat bekend werd gemaakt dat Penn de hoofdrol zal vertolken in de psychologische thrillerserie gebaseerd op de bestseller van Caroline Kepnes, is ook Shay toegevoegd aan de cast. Een positieve ontwikkeling voor fans van de hitseries Pretty Little Liars en Gossip Girl.

In het eerste seizoen van You wordt in 10 afleveringen het verhaal verteld van boekwinkelmanager Joe (Badgley) en opkomend schrijfster Beck ( Elizabeth Lail). Joe gebruikt het internet en social media om de meest intieme details te achterhalen van het meisje op wie hij een vreemde, obsessieve crush heeft. Zonder dat zij het doorheeft zorgt hij dat niets of niemand hem nog niet in de weg staat om dichtbij haar te komen, zo schrijft Variety.

Shay zal de rol spelen van Peach Salinger, die haar zinnen heeft gezet op het veroveren van Joe. Peach is een zeer bevoorrecht persoon die de leiding heeft over de rijke, in weelde levende vriendengroep van haar en Beck.