„ The Tonight Show is geen politiek programma”, opent Fallon. „Maar het is mijn verantwoordelijkheid, als mens, om op te komen tegen intolerantie en extremisme. Wat er het afgelopen weekend in Charlottesville is gebeurd, is walgelijk. Net als iedereen keek ik naar het nieuws, waar ik nazivlaggen en brandende fakkels voorbij zag komen. Ik werd er misselijk van. Mijn dochters zaten te spelen in de kamer ernaast en ik dacht bij mezelf: hoe kan ik hen uitleggen dat er zoveel haat is in deze wereld? Ze zijn 2 en 4 jaar oud, ze weten niet wat haat is.”

Vervolgens richt de komiek zich tot president Trump. „Mijn dochters hebben mensen nodig naar we ze kunnen opkijken en die hen uitlegt wat goed is. Ze hebben leiders nodig die het beste in hen naar boven haalt. Dat de president twee dagen nodig had om afstand te doen van racisme en white supremacy, is beschamend. (…) Het is voor iedereen, en met name voor de blanke mensen in dit land, belangrijk dat ze hun afkeer uitspreken over dit onderwerp. Het negeren ervan is net zo erg als het toejuichen.”

TONIGHT: It took the President two days to denounce white supremacism, but Stephen gets it done rather quickly. #LSSC pic.twitter.com/fUbuqAUSrL— The Late Show (@colbertlateshow) 15 augustus 2017

The Late ShowThe New York TimesHamiltonDjango Unchained