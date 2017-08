Presentatie Sing-a-Long weer door Frits en Romy

Traditiegetrouw vindt op zondagavond de muzikale uitsmijter plaats van de aftrap van een nieuw cultureel seizoen. Bezoekers van De Uitmarkt en kijkers thuis kunnen meezingen met nummers uit musicals die het komende seizoen in de Nederlandse theaters te zien zijn.

Dit jaar zijn musicalsterren als Jim Bakkum, Vajèn van den Bosch, Renée van Wegberg, Willemijn Verkaik, Stanley Burleson, Freek Bartels en Pia Douwes van de partij. De line-up van de Musical Sing-a-Long bestaat onder meer uit de stukken On Your Feet, Vamos!, Frozen, De Marathon, Liesbeth de Musical, Was getekend Annie M.G. Schmidt, My Fair Lady en Soldaat van Oranje.