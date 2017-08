Horrorserie met YouTubers op Videoland

Fans hoeven niet uitgebreid te gaan zitten voor de afleveringen. Elke uitzending duurt tien minuten, ongeveer de lengte van een gemiddelde vlog.

Dare gaat over een populaire YouTuber, die tijdens een opdracht in een verlaten gesticht per ongeluk een kwade geest wakker maakt. Dát moet hij filmen: alles voor meer volgers! Als de demon echter in zijn social media klimt en Justins populariteit te gronde richt, is hij gedwongen de confrontatie aan te gaan met de geest, zichzelf én een diep weggestopt geheim uit zijn verleden.