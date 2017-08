Ze showen voor het eerst het eindresultaat op Instagram. Te zien is dat ze het plaatje op hun pols hebben laten zetten en dat het het symbool van DNA geworden is. „Voorzichtig pakken we de draad weer op en hoewel we niets liever doen dan optreden, zal 't toch moeilijk worden. Zoveel steun aan onze gezinstattoo”, schrijven de meiden bij de foto.

Isolde overleed een maand geleden aan de gevolgen van botkanker. Ze werd 48 jaar.