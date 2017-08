Beroering om Zweedse royals op jetsetfeest

Het feest werd volgens Svensk Damtidning gehouden ter ere van de veertigste verjaardag van Cristina Stenbeck, een succesvolle zakenvrouw uit het Scandinavische land. Ze is grootaandeelhouder en voorzitter van Kinnevik AB, een beursgenoteerd investeringsbedrijf dat belang heeft in grote bedrijven als Tele2 en Zalando.

Op de gastenlijst prijken namen van allerlei Zweedse figuren uit de jetset. Ook oud-minister van Financiën Anders Borg liet zich op het eiland fêteren en dat maakt het feest ietwat beladen. Borg had het twee weken eerder behoorlijk bont gemaakt op een andere jetsetparty. Daar had hij te veel gedronken en misdroeg hij zich.

Foto's

Intussen zijn er foto’s opgedoken van de feestende gasten. Op een daarvan is Chris O’Neill duidelijk zichtbaar. Hij staat tussen vrolijk uitgedoste mensen waarvan duidelijk is dat ze al flink wat gedronken hebben.

Een van de mensen op het feest was Fredrik af Klercker. Volgens Expressen wil het Zweedse stijlicoon, die ook een rubriek bestiert in de krant Svenska Dagbladet, niets zeggen over het feest. Het Zweedse hof wil ook al niet reageren op vragen van Expressen over het feest. De woordvoerster van de Koninklijke familie laat de krant weten dat het een privézaak is.