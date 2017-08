Peter R. de Vries haalt uit naar Tim Hofman

Voor het programma #BOOS dat online te zien is, probeert Tim problemen op te lossen voor mensen die een conflict hebben. Voor de bewuste aflevering ging hij met een boze huurder naar Hendriks toe. Eenmaal binnen stak hij twee confettikanonnen af. Hij weigerde het pand te verlaten en vervolgens kwam het tot een handgemeen. „Eigen schuld, dikke bult”, laat Peter aan RTL weten. „Ik bedoel, wat ben je aan het doen als je onaangekondigd in iemands kantoor een confettikanon laat afgaan? Nou, iemand die zo míjn huis binnenkomt en twee keer zo’n confettigeweer laat afgaan, krijgt ook een tik op z’n bek, hoor. Dan ben je in mijn eigen ogen niet helemaal lekker.''

Zowel Tim als BNNVARA hebben inmiddels laten weten aangifte te gaan doen tegen Hendriks. De misdaadverslaggever denkt dat ze weinig kans maken. ,,Slaan is nooit goed, maar er kunnen door een rechter bepaalde afwegingen worden gemaakt waardoor Tim de zaak niet zal winnen.”

Tim heeft inmiddels via Twitter gereageerd op de uitspraken van Peter. „Als iemand de botten in 't gezicht van Peter ooit stuk slaat tijdens 'n repo neem ik 't voor hem op. en dat meen ik.”