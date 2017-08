De 39-jarige Robert zou overleden zijn aan een hartaanval, zo meldt TMZ. Familie laat aan de website dat er absoluut geen sprake is van drugsmisbruik. Natalie was zelf haar hele leven, tot aan haar dood in 2015, verslaafd aan drugs.

Robert is niet de enige in de familie die op jonge leeftijd aan een hartaanval is gestorven. Zijn vader werd hierdoor slechts 34 jaar oud.