Drake na acht jaar uit Billboard Hot 100

Drake kwam op 23 mei 2009 binnen met zijn single Best I Ever Had op nummer 92. Sindsdien stond hij tot nu elke week genoteerd in de toonaangevende lijst. Na Best I Ever Had volgden nog 156 andere singles. In de lijst die gedateerd is op 26 augustus staat Drake voor het eerst sinds zijn carrière begon niet meer in de Hot 100 na het wegvallen van de singles Passionfruit en Signs.

Met zijn reeks van 431 weken heeft Drake het record ruimschoots in handen. Lil' Wayne zette ooit een serie van 326 weken neer en Rihanna kwam tot 216.

Drake is ook de soloartiest met de meeste hitnoteringen in de Hot 100. Om het ultieme record te breken heeft hij nog even te gaan. Die staat op naam van de cast van de tv-serie Glee met 207 noteringen.