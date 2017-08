Stuk mes in oog NBT-zanger Conor Mason

„We hebben niet echt geluk de laatste tijd”, begint Conor zijn tweet. „Het topje van een mes brak af en vloog recht mijn oog in. Sorry dat we ons optreden moesten afzeggen.”

Nothing But Thieves zou dinsdag een optreden geven op het popfestival Sziget in Hongarije, maar dat ging op het laatste moment niet door. De band meldde alleen dat Conor backstage gewond was geraakt en naar een ziekenhuis was gebracht.

Nu het stukje weer uit zijn oog is verwijderd, lijkt het optreden van Nothing But Thieves vrijdag op Lowlands niet meer in gevaar.