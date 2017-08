Spotify verwijdert muziek ’racistische bands’

„Spotify tolereert geen illegale muziek die haatzaait of tot geweld oproept vanwege huidskleur, geloof, seksualiteit of wat dan ook”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. De verwijderde artiesten staan te boek als verdedigers van de zogenaamde white power- en white supremacybewegingen, die het blanke ras als superieur beschouwen op aarde.

Na de gewelddadige rellen in het Amerikaanse Charlottesville tussen aanhangers van deze bewegingen en tegendemonstranten, is in de VS veel ophef ontstaan. President Trump kreeg kritiek te verwerken van diverse politici en beroemdheden, omdat hij niet stevig genoeg afstand nam van de ultranationalistische groeperingen. Ook stapte een reeks bestuursvoorzitters van grote Amerikaanse ondernemingen zoals 3M, Campbell Soup en Merck uit een adviesraad van Trump.

Naast Spotify namen eerder hostingbedrijf GoDaddy en Google al maatregelen tegen neonazistische websites, zoals Daily Stormer.