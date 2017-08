Pink en Christina Aguilera leggen ruzie bij

Volgens de fan was het onterecht dat Pink recent een MTV Video Music Award had gewonnen en dat de videoclip van Lady Marmalade haar laatste goede clip was. Pink was het daar niet mee eens: „Ik wil de aandacht vestigen op een fenomeen van de afgelopen tien jaar, namelijk dat we niet meer blij voor elkaar kunnen zijn”, schreef de What About Us-zangeres. „Ik hou van Christina, we hebben het bijgelegd”, vervolgde ze de die oproep om aardiger voor elkaar te zijn.

De vermeende ruzie tussen de twee zangeressen begon voorafgaand aan de opnamen van het nummer Lady Marmalade, dat het stel maakte met Mya en rapster Lil’ Kim. De baas van de platenmaatschappij wilde dat Aguilera het leeuwendeel van de song zou zingen. Pink was het daar niet mee eens en liet dat tijdens een vergadering, waar Aguilera bij was, weten. „Ik zei tegen die platenbaas: Hoi, leuk je te ontmoeten, maar zij gaat niet alles zingen”, onthulde Pink over het incident tijdens een interview in 2009 op zender VH1.

Christina Aguilera heeft het bijleggen van de ruzie nog niet bevestigd.