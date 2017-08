Interieurontwerpster heeft ruzie met Brad Pitt

Soudant ontmoette Pitt in 2010. Hij zat vol ideeën over het interieur van het kasteel. Volgens de ontwerpster kreeg ze carte blanche van de acteur om aan het werk te gaan. Soudant zette allerlei mensen aan het werk. Pitt stopte miljoenen in het project, maar na 2 jaar noeste arbeid stopte de betalingen.

De ontwerpster trok aan de bel omdat ze in problemen kwam. Ze kon de mensen die ze had ingehuurd immers niet meer betalen, zegt ze tegen de krant Libération. Soudant stapte naar de rechter en dat was tegen het zere been van Pitt. Hij stuurde mails waarin hij de Française vroeg haar werk af te maken en geen energie meer te steken in rechtszaken. Pitt spreekt zelf over “aanvallen”.

Reputatieschade

De rechter heeft Pitt inmiddels veroordeeld tot het betalen een half miljoen euro voor de kosten die Soudant heeft gemaakt, Daarbij zit ook nog een bedrag van 60.000 euro vanwege reputatieschade.

Soudant is echter nog niet klaar met Pitt. Ze wil erkenning voor haar werk. Nu krijgt een medewerkster de credits voor het werk dat de Française heeft verricht in Château Miravel. “Het is mijn werk”, zegt ze tegen The Guardian. “De hele kwestie is zeer pijnlijk voor mij.”