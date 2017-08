Twin Peaks-acteur gearresteerd om moordpoging

Volgens de politie in de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, sloeg de eigenaar van een winkel alarm nadat hij zag hoe een vrouw werd aangevallen met een honkbalknuppel door een man. Toen de politie arriveerde probeerde Lindholm te vluchten, nog met de honkbalknuppel in zijn hand. Na een korte achtervolging gaf de acteur zich over en werd ingerekend.

Camerabeelden waarop te zien is dat Lindholm zijn vriendin op het hoofd slaat geven de politie voldoende reden om Lindholm poging tot moord ten laste te leggen. Ook namen agenten getuigenverklaringen op van omstanders. De vriendin van Lindholm ligt met verwondingen in het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.