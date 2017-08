David Letterman overweegt pensioen na Netflixshow

„Dit is waarschijnlijk wel het laatste dat ik doe. Ik wil dat deze show goed is en ben dol op de mensen van Netflix hoor”, zegt de 70-jarige Letterman. Hij nam in mei 2015 afscheid na 30 jaar lang de Late Night Show te hebben gepresenteerd. Op de vraag of hij niet bang is dat kijkers zijn nieuwe programma zullen vergelijken met Late Night zegt Letterman: „Dat is een zorg maar nee, ik ben er niet bezorgd over.”

Sinds de presentator is gestopt met de Late Night Show heeft hij zijn grijze baard laten staan. Letterman is niet van plan zijn scheermes weer op te pakken. „Ik word begraven met deze baard”, grapt hij tegen Stern. „Ik zweer het je, ik was het dagelijks scheren zo vreselijk zat”, vervolgt Letterman.

De nieuwe Netflixserie met interviews van Letterman bestaat uit zes afleveringen en is vanaf 2018 te zien.