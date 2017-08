Peter Tuinman terug in Soldaat van Oranje

Peter Tuinman speelde de rol eerder acht maanden in 2016. De hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema wordt vanaf deze week gespeeld door acteurs Sebas Berman en Theo Martijn Wever. Zij gaan de rol van de beroemde Engelandvaarder voor het eerst spelen. De rol van koningin Wilhelmina wordt de komende maanden gedeeld door Henriëtte Tol, Sylvia Poorta en Myranda Jongeling. De drie actrices speelden de vorstin al eerder in de succesvolle musical. Acteur Marcel Harteveld prolongeert zijn rol als verzetsheld Chris.

De succesmusical is verlengd tot en met december. Dit betekent dat de productie, die al sinds 2010 volle zalen trekt, op 30 oktober haar zevende verjaardag gaat vieren. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. Het stuk is gebaseerd op zijn oorlogsmemoires.

De voorstelling heeft inmiddels letterlijk alle Nederlandse theater- en musicalrecords gebroken. Er is geen andere voorstelling in Nederland waar ooit eerder zoveel bezoekers een kaartje voor hebben gekocht en geen enkele andere voorstelling was ooit in Nederland zo lang aaneengesloten te zien. Al bijna 2,5 miljoen mensen zagen het stuk.